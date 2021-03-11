Правоохранители изъяли почти 5 кг наркотиков у дилеров из Минска и Мозыря

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 5 кг наркотиков изъято у "оператора" и "кладовщика" интернет-магазинов. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Спецоперацию по изобличению 21-летних дилеров из Минска и Мозыря провел наркоконтроль УВД Минской области. Сначала оперативники задержали гостя столицы. Возле деревни Хатежино парень подыскивал места для тайников запрещенных веществ. В арендуемых им гараже и квартире милиционеры обнаружили гашиш, марихуану, амфетамин и пара-метилэфедрон общим весом 4,2 кг.

Установлено, что молодой человек выполнял роль кладовщика: заведовал большей частью товара и прятал его в окрестностях Минска. Координаты закладок передавались подельнику, который администрировал созданный парнями виртуальный наркомаркет и взаимодействовал с мелкими клиентами. В квартире последнего было обнаружено 500 г гашиша и 12 г мефедрона.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

По информации оперативников, фигуранты работали еще на один интернет-магазин по продаже психотропов. Сейчас устанавливаются его владельцы, а также проверяется причастность подозреваемых к аналогичным противоправным фактам.-0-