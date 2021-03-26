Правоохранители обнаружили в полуприцепе 10 т незаконного спиртного

26 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП Гродненской, Брестской областей и Минска совместно пресекли канал незаконной перевозки спиртосодержащей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Жабинковском районе Брестской области в полуприцепе фуры было обнаружено 10 т жидкости в канистрах без каких-либо сопроводительных документов.

"Груз прибыл из Российской Федерации, а всю деятельность организовал 44-летний безработный житель Брестчины", - сообщили в милиции. В дальнейшем товар планировалось реализовывать на территории страны.

Спиртное на сумму в Br150 тыс. изъято. Проводится проверка.-0-