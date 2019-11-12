Правоохранители пресекли канал вывоза белорусок за границу для занятия проституцией

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ГУНиПТЛ) МВД пресекли канал вывоза белорусок за границу для занятия проституцией, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

К организации канала причастен иностранец. По оперативной информации, он искал белорусок с целью отправки их в Литву и другие страны Евросоюза для сексуальной эксплуатации. "Вербовкой фигурант занимался в интернете на различных форумах и в соцсетях, не утаивая подробности. Мужчина описывал условия работы, перечень услуг, порядок оплаты, обозначал и свой финансовый интерес. Оперативники установили его личность. Им оказался гражданин Украины, проживающий в Литве", - рассказала Ольга Чемоданова.

Накануне мужчина приехал в Беларусь за двумя девушками (1990 и 1987 годов рождения) для переправки их в Литву. Оперативники задержали его на одной из минских автозаправок. Он находится в ИВС.

Центральный РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.171 (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией) УК.

Как рассказал заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрий Цаюн, с начала года выявлено 88 преступлений в сфере трафикинга. Перекрыто 12 каналов, установлены 43 подозреваемых. Выявлено более 100 жертв торговли людьми: как правило, они вербовались и направлялись для занятия проституцией в страны Евросоюза и Ближнего Востока.-0-