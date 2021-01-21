Правоохранители продолжают работу по выявлению лиц, угрожающих сотрудникам милиции

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители продолжают работу по выявлению лиц, оскорбляющих и угрожающих сотрудникам милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Различными способами в Беларуси и из-за границы пытаются воздействовать на сотрудников милиции и их семьи: кто-то угрозами, кто-то оскорблениями. Действиям таких людей каждый раз дается правовая оценка", - сказали в УВД.

Так, к примеру, по факту размещения в интернете 2 ноября в публичном доступе высказываний оскорбительного характера в адрес сотрудника ОМОН УВД Миноблисполкома было возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Минского района.

В адрес жодинского участкового инспектора милиции 7 декабря в местном Telegram-канале 41-летняя местная жительница оставила несколько нелицеприятных выражений. Ее установили, возбудили уголовное дело. Не оставили без внимания и 41-летнего жителя Пинска, оскорбившего в сети сотрудника ОМОН УВД. Как и в других случаях, было возбуждено уголовное дело. Таких примеров немало, причем выявляются не только белорусы, проживающие в стране, но и за рубежом - в США, России.

По 4 уголовным делам, возбужденным по материалам управления по Минской области ГУСБ, осуждены 4 фигуранта за оскорбления и угрозы в адрес сотрудников милиции.

"Так, судом Солигорского района гражданину назначено наказание в виде 200 базовых величин и удовлетворен гражданский иск в размере Br2 тыс. Еще одному - 2 года ограничения свободы без направления в ИУОТ, а также удовлетворен гражданский иск на сумму Br2 тыс. Судом Вилейского района назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы без направления в ИУОТ, удовлетворен гражданский иск на сумму Br500. А судом Дзержинского района назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы без направления в ИУОТ, удовлетворен гражданский иск на Br2 тыс. (деньги возмещены в добровольном порядке до вынесения приговора суда)", - рассказали в УВД.-0-