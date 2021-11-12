Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины на участке дороги М3

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление уголовного розыска криминальной милиции УВД Витебского облисполкома устанавливает обстоятельства гибели Ивана Щепанского 1984 года рождения, не имеющего регистрации. Его труп 12 августа был обнаружен на 89-м км автодороги М3 Минск - Витебск недалеко от АЗС №69 "Белоруснефть". Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"На мужчине были ботинки (берцы) на шнуровке черного цвета, куртка защитной расцветки зеленого цвета на металлическом замке "молния" из металла желтого цвета, фуфайка черного цвета с надписью спереди слева The North Face, фуфайка красного цвета с частично сохранившейся надписью спереди Aquacity, брюки темно-зеленого цвета на сером тканевом ремне с пряжкой из металла серого цвета", - рассказали в УВД.

Установлено, что он не имел постоянного места жительства, был склонен к бродяжничеству, с марта по август 2020 года работал в одном из подсобных хозяйств Витебской области, после чего отправился пешком в другой регион. Предположительно, мужчина шел по трассе М3, перебивался случайными заработками.

"Просьба ко всем, кто обладает информацией об обстоятельствах гибели мужчины, сообщить по номерам телефона (8029) 292-12-13, (8029) 715-06-02 или по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются!" - добавили правоохранители.-0-