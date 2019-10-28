Правоохранители установили граффитистов, разрисовывающих железнодорожные вагоны

28 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше правоохранители выявили группу граффитистов, разрисовывающих железнодорожные вагоны по всей стране, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Рисунок в виде названия популярной в среде граффитистов российской рэп-группы в ночь с 3 на 4 августа появился на одном из вагонов поезда региональных линий, находившегося на станции Орша-Центральная. Ущерб составил свыше Br250. По факту порчи имущества было возбуждено уголовное дело по ст.341 УК. Установить художников удалось в сентябре. Участников этой группы также подозревают в причастности к порче железнодорожных вагонов на станциях в Барановичах, Лепеле, Лунинце и Гомеле.

В состав группы входили более десяти человек в возрасте от 18 до 30 лет, проживающих в различных регионах Беларуси. Свои рисунки граффитисты оставляли по всей стране, специально приезжая на акции. Например, в Орше действовали четыре человека. Идейным вдохновителем выступал 27-летний житель агрогородка Ратомка (Минская область), ранее судимый за хулиганство. Судом Оршанского района и г.Орши ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br25,5).

Остальные члены группы также будут привлечены к ответственности. В их отношении сотрудники Оршанского ОВДТ проводят проверку.-0-