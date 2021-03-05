Правоохранители задержали брестских анархистов из международной преступной организации

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны брестские анархисты из международной преступной организации. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На семерых участников "Революционного действия" вышли сотрудники ГУБОПиК МВД во время оперативной работы по уголовному делу, возбужденному по факту создания преступной организации и участия в ней. Молодые люди находятся в ИВС.

Все задержанные - жители Брестской области в возрасте от 16 до 35 лет, неработающие. Начиная с 2016 года, в разные периоды времени они готовились и участвовали в акциях провокационного и деструктивного характера, включая массовые беспорядки 2020 года в Минске и Брестской области.

Установлено, что их протестная деятельность финансировалась из различных неофициальных организаций и фондов.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали подозреваемыми по указанному уголовному делу. По информации ГУБОПиК, более 15 анархистов из брестского и минского регионов скрываются в Украине и Польше.

В отношении всех фигурантов продолжается оперативно-следственная работа по установлению иных фактов противоправной деятельности преступной организации.-0-