СК завершил расследование уголовного дела в отношении группы наркоторговцев

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела, возбужденного по материалам ГУБОПиК МВД в отношении участников организованной группы, обвиняемых в сбыте наркотиков: кокаина, семян мака с примесью маковой соломы и марихуаны. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Согласно материалам уголовного дела, группа, состоящая из 32-летнего, 36-летнего и 35-летнего мужчин сбывала в Беларуси наркотики с декабря 2015 года по январь 2019-го. "По результатам расследования 32-летнему и 36-летнему участникам группы предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 УК, 35-летнему - по ч.3 и ч.4 ст.328 УК. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - проинформировали в Следственном комитете.

Двоих фигурантов, 32-летнего и 36-летнего, сотрудники ГУБОПиК МВД задержали в начале января 2019 года при сбыте кокаина. Третий, 35-летний, был задержан в конце того же месяца. Во время личного обыска у мужчины было изъято опасное наркотическое средство - маковая солома.

Правоохранители рассказали о схемах, по которым действовали наркодилеры. Так, первоначально гражданам предлагалось связаться с продавцами по номеру мобильного телефона и оформить доставку курьером по нужному адресу. "После того как несколько курьеров были задержаны сотрудниками милиции, организаторам группы пришлось сменить схему реализации. С августа 2018 года сбыт осуществлялся через тайники, а расчет за "товар" производился безналичным способом на карт-счета, зарегистрированные на граждан других государств", - пояснили в СК.

Во время расследования установлено, что средний доход от противоправной деятельности составлял около $20 тыс. в месяц. Известно, что часть вырученных средств направлялась на поддержку ранее осужденных участников группы: оплачивалась деятельность их адвокатов, оказывалась финансовая помощь их семьям.

"Фигуранты использовали различные методы конспирации, чтобы избежать изобличения противоправной деятельности. Часть денег обналичивалась в банкоматах на территории Беларуси участниками группы, скрывающими свои лица от камер видеонаблюдения. Несколько используемых для этих целей банковских карт обнаружены при проведенных во время расследования обысках по месту жительства и в автомобилях обвиняемых", - добавили в СК. Члены группы успели сменить более 40 абонентских номеров телефонов, в том числе операторов сотовой связи Украины и Польши.

Генеральная прокуратура изучила уголовное дело. "Установлено, что обвинение предъявлено обоснованно, подтверждено собранными по делу доказательствами. Действия обвиняемых квалифицированы правильно. Мера пресечения в виде заключения под стражу применена обоснованно, с учетом личности обвиняемых, оснований для ее изменения или отмены не имеется. Обстоятельства уголовного дела исследованы полно, всесторонне и объективно. Уголовное дело направлено в Верховный суд для определения подсудности", - проинформировали в отделе информации Генпрокуратуры.-0-