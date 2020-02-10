Предположительно двое граждан Беларуси погибли при пожаре в Москве

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Предположительно двое граждан Беларуси погибли сегодня вечером при пожаре в хостеле на юго-западе Москвы, сообщают источники в экстренных службах российской столицы. Официальное подтверждение данной информации отсутствует, сообщает БЕЛТА.

Один из погибших скончался на месте пожара, второй - в машине скорой помощи.

По данным московского главка МЧС России, сообщение о пожаре в хостеле на улице Новаторов поступило в дежурную часть в 18.12. Для ликвидации пожара было привлечено 25 единиц техники и 93 человека личного состава.-0-