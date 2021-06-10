Предприниматель из Березовского района не уплатил свыше Br100 тыс. налогов

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Березовского района скрывал от налогообложения выручку от продаж производственного оборудования субъектам хозяйствования Брестской и Гомельской областей, сообщили БЕЛТА в КГК.

Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники Кобринского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области и налоговой инспекции по Березовскому району.

Проверка помогла установить, что 2016-2020 годах коммерсант не отражал в отчетности сведения о сделках, а в налоговых декларациях указывал недостоверные данные об объектах налогообложения и суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет. Как следствие, в бюджет не поступило свыше Br100 тыс.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса.-0-