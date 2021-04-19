Предприниматель из Гомельского района перевозил без документов более 10 т металлолома

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Гомельского района перевозил без документов более 10 т лома черного металла, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

КАМАЗ, груженный металлом, остановили в 5 км от Ветки сотрудники взвода по охране территорий радиоактивного загрязнения РОВД. Индивидуальный предприниматель никаких документов на груз не предоставил. Лом передали на хранение в "Белвторчермет". На грузовой автомобиль был наложен арест.

В отношении 32-летнего мужчины составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.-0-