Предприниматель из Молодечно оставил без мебели и денег около 10 клиентов

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприниматель из Молодечно оставил без мебели и денег около 10 жителей Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

В Молодечненский РОВД обратился 19-летний горожанин. Он лишился более Br6 тыс., заказав натяжной потолок у местного индивидуального предпринимателя. По словам потерпевшего, их сотрудничество началось с середины февраля. После подписания договора парень передал заказчику в качестве предоплаты более Br1 тыс. Однако спустя пять дней специалист попросил доплатить, причем сумму в два раза больше предыдущей. Так продолжалось около месяца. Услуга обошлась молодечненцу $3150 в эквиваленте, но исполнения заказа мужчина так и не дождался.

Оперативники установили, что к истории причастен 28-летний житель Молодечно, чей мебельный бизнес уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Мужчина был судим за совершение аналогичных мошеннических действий. Схема обмана была банальной: предприниматель заключал с гражданами договоры на изготовление и установку мебели либо натяжных потолков, брал предоплату, а затем находил причины дополнительно вытягивать деньги и не выполнять принятые заказы. Жертвами недобросовестного коммерсанта стали около десяти жителей Молодечно, Минска и столичного региона. В среднем клиенты вносили аванс в размере 30% от стоимости заказа.

Нашлись в этом списке и слишком доверчивые граждане, которые дважды попались на удочку недобросовестного мебельщика. Мужчина в течение месяца взял с 32-летней жительницы Минского района более Br1700 на изготовление кухонной мебели и натяжного потолка. Заказ он выполнил частично, установив подвесную конструкцию. Вероятно, так он располагал к себе клиентов. Пока кухня якобы была в работе, женщина решила дополнить интерьер новым шкафом и заказала его также у молодечненского предпринимателя. Осознать, что история - мошенничество, женщине понадобилось несколько месяцев. Не дождавшись ни кухни, ни шкафа, она обратилась в милицию.

Предприимчивого мебельщика правоохранители задержали. Фигурант пояснил, что во время выполнения заказов возникали сложности: то транспорт ломался, то денег на материалы не хватало. Действиям мужчины следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела по фактам мошенничества. Есть основания полагать, что подобных случаев обмана может быть больше. В связи с этим граждан, пострадавших от действий мошенника, просят сообщить об этом в милицию.-0-