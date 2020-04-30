Предпринимателя будут судить за продажу щенков смешанных пород под видом овчарок

30 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Предпринимателя из Сморгонского района, который 6 лет продавал щенков смешанных пород под видом овчарок, будут судить за мошенничество. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

С декабря 2012 года по июнь 2019-го 50-летний мужчина занимался разведением породистых собак. Впрочем, под видом щенков немецкой овчарки он продавал жителям разных регионов страны щенков смешанных пород по цене Br200-600 за одного.

"Согласно материалам дела, обвиняемый достоверно знал, что предложенные им к покупке щенки не относились к чистокровной породе, не имели племенной и пользовательской ценности. Он намеренно продавал их в таком возрасте, когда визуально нельзя было определить принадлежность к определенной породе", - рассказали в прокуратуре Гродненской области.

Перед заключением сделки мужчина убеждал каждого покупателя, что вскоре передаст документы о родословной. Но свои обещания обвиняемый так и не выполнил.

Мошенническим способом мужчина намеревался похитить около Br17,5 тыс. В итоге ему удалось противоправно завладеть деньгами более 50 потерпевших в сумме свыше Br4,6 тыс. рублей. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14 (покушение на преступление) и ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Прокуратура Гродненской области изучила дело и направила в Гродненский областной суд.-0-