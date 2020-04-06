Предпринимательницу из Жабинки осудили на 5 лет колонии за мошенничество

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке сегодня вынесли приговор местной жительнице, которая обвинялась в серийном мошенничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Женщина была директором двух коммерческих организаций. С марта 2014 года по август 2017-го под различными предлогами она завладела деньгами и имуществом граждан и организаций. Фигурантка приобретала мобильные телефоны, мебель и торговое оборудование с рассрочкой платежа, но не расплачивалась за них. Кроме того, в одном из населенных пунктов района предпринимательница открыла продовольственный магазин. Товары приобретала у 72 поставщиков с отсрочкой платежа, но плату не вносила. Так магазин работал более года.

В целом во время расследования установлено 82 эпизода противоправных действий, в результате которых фигурантка причинила ущерб на общую сумму свыше Br180 тыс.

Суд Жабинковского района признал 43-летнюю предпринимательницу виновной в завладении имуществом путем обмана (мошенничестве), повторно, в особо крупном размере (ч. 1, 2, 3, 4 ст.209 УК). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-