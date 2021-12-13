Скриншот из видео МВД
Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресечен канал поставки психотропа в Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке ОМОН на железнодорожном вокзале в Минске задержали 48-летнюю россиянку. В ее ручной клади обнаружено 8 пакетов по 250 г с особо опасным психотропным веществом, содержащим пара-метилэфедрон.
Как пояснила задержанная, она более года работала закладчицей на территории России. Недавно куратор наркомаркета предложил женщине "повышение" - возить оптовые партии психотропов в Беларусь. Общий вес изъятого товара составил не менее 2 кг.
За незаконный оборот наркотиков в отношении нее возбуждено уголовное дело.-0-