Превышение скорости, 3,7 промилле алкоголя: в Витебске вынесли приговор водителю за смертельное ДТП

13 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Витебска рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего водителя, который сбил насмерть пешехода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Авария произошла 28 января. Водитель легковушки двигался по ул.Короткевича. Около 16.00 вблизи дома №1 он сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В крови водителя обнаружили этиловый спирт в концентрации 3,76 промилле. Автотехническая экспертиза установила, что тормозная система и рулевое управление были в исправном состоянии. Во время следственного эксперимента выяснилось, что скорость автомобиля перед ДТП была около 79,2 км/ч при разрешенной в городе в 60 км/ч.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, ранее он судим не был.

Суд приговорил мужчину к шести годам исправительной колонии в условиях общего режима, он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок пять лет. Обвиняемый должен будет выплатить Br50 тыс. супругу погибшей в качестве компенсации морального вреда и оплатить расходы на адвоката (Br100).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-