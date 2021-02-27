При лобовом столкновении авто в Могилеве пострадали два человека

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве произошло лобовое столкновение автомобилей Infiniti и Skoda, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 26 февраля в 15.15. 33-летний житель города Круглое ехал на Infiniti FX35 по улице Лазаренко со стороны улицы Космонавтов в направлении Первомайской. В районе дома №17, по предварительной информации, потерял контроль над управлением. Его кроссовер занесло и выбросило на полосу встречного движения, где двигалась Skoda.

В результате ДТП пострадали 33-летний водитель Skoda из Шклова и 39-летняя могилевчанка - пассажирка Infiniti. Однако благодаря использованию ими ремней безопасности серьезных травм удалось избежать.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пассажирам о важности применения средств пассивной безопасности. "Использование ремней безопасности уменьшает риск гибели водителя и пассажиров в пять раз", - отметили в ведомстве.-0-