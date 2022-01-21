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21 января 2022, 20:21

При пожаре квартиры в Могилеве погиб мужчина

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при пожаре квартиры погиб мужчина. Такую информацию сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.

"Днем 21 января поступило сообщение о возгорании квартиры по улице Крупской. При ликвидации пожара в комнате обнаружено тело мужчины без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Было установлено, что на момент произошедшего в квартире также находилась 71-летняя сожительница погибшего. Ей оказана первая медицинская помощь. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи и родственники погибшего. Планируется назначение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. По данному факту Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку. Все обстоятельства устанавливаются.-0-

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