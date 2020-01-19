При пожаре на Осиповичском заводе транспортного машиностроения эвакуировали 25 человек

Фото из архива
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание в одном из цехов Осиповичского завода транспортного машиностроения стало причиной эвакуации сотрудников, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в покрасочной камере цеха №1 Осиповичского завода транспортного машиностроения поступило 18 января в 11.04. Администрация объекта эвакуировала 25 работников. Огонь повредил 30 кв.м стены и 20 кв.м кровли. Также были закопчены стены, повреждены электропроводка, 12 светильников, 4 двигателя, уничтожено 34 фильтра системы вентиляции. Пострадавших нет.-0-