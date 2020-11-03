При пожаре в ГрГУ им. Янки Купалы эвакуированы 80 человек

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в учебном корпусе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы эвакуированы 80 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

2 ноября в 12.20 спасателям поступило сообщение о задымлении в учебном корпусе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. "Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, они обнаружили неплотное задымление на 1-м этаже здания. Причиной задымления стало оплавление изоляции электропроводов из-за короткого замыкания в электрощитовой. В результате сработала пожарная сигнализация", - рассказали в ведомстве.

До прибытия подразделений МЧС администрация объекта эвакуировала 80 человек - 70 учащихся и 10 человек персонала. По словам руководства университета, на работу учебного корпуса происшествие не повлияло, учебный процесс не нарушен. Пострадавших нет.-0-