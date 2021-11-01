При пожаре в общежитии Молодечно эвакуированы 8 человек

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно при пожаре в общежитии эвакуированы 8 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"31 октября в 20.16 спасателям поступило сообщение о загорании в общежитии на ул. Великий Гостинец в Молодечно. Прибывшие подразделения обнаружили задымление в комнате и общем коридоре четвертого этажа здания общежития. По предварительной информации, на момент загорания в комнате людей не было", - рассказали в пресс-службе.

В ходе разведки было установлено, что произошло загорание дивана и постельных принадлежностей. С четвертого и пятого этажей общежития работники МЧС эвакуировали 8 человек. Пострадавших нет. В результате повреждено имущество, оконная рама, закопчены стены и потолок комнаты.

Причина пожара устанавливается. -0-