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08 сентября 2021, 07:23

При пожаре в жилом доме в Горецком районе погиб мужчина

Фото из архива
Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

7 сентября в 16.10 спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Селец Овсянковского с/с Горецкого района по ул. Центральной. В результате пожара погиб неработавший хозяин дома 1981 года рождения, проживал он один.

Также огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме.

Причина произошедшего устанавливается.-0-

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