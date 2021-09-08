При пожаре в жилом доме в Горецком районе погиб мужчина

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

7 сентября в 16.10 спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Селец Овсянковского с/с Горецкого района по ул. Центральной. В результате пожара погиб неработавший хозяин дома 1981 года рождения, проживал он один.

Также огнем уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме.

Причина произошедшего устанавливается.-0-