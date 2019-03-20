Причиной гибели семьи брестчан стал суррогат алкоголя

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области установили причину гибели трех жителей Бреста, сообщила БЕЛТА официальный представитель областного управления ГКСЭ Татьяна Коток.

В милицию 15 марта обратился местный житель, который рассказал, что в частном доме по соседству уже несколько дней открыта дверь. Прибывшие правоохранители обнаружили тела трех человек: мужчины, женщины и их 30-летней дочери. "Эксперты-химики управления ГКСЭ во время исследования биологического материала погибших установили, что причиной их смерти стало отравление этиленгликолем - суррогатом алкоголя. Это вещество входит в состав растворителей для красок, антифризов, тормозных жидкостей", - отметила Татьяна Коток.

Как добавил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, следователи Брестского межрайонного отдела Следственного комитета продолжают проводить проверку. В числе других обстоятельств устанавливаются причины и условия, способствовавшие данному происшествию.

В Брестской области в январе-феврале текущего года, согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, от отравления алкоголем и его суррогатами, другими спиртами умерли 48 человек, за весь 2018-й - 232. В большинстве случаев гибнут мужчины трудоспособного возраста.-0-