Пристройка к дому взорвалась в Лепеле

28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепеле на территории частного дома прогремел взрыв, пострадало два человека, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Информация о взрыве по ул. 1-я Сенная поступила в службу спасения 27 мая в 13.20. Спасатели установили, что произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к дому. До прибытия подразделений МЧС 72-летний хозяин дома и его супруга с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы.
В результате взрыва в пристройке разрушены три стены, потолочное перекрытие, в помещении кухни повреждены потолочное перекрытие и имущество. Позже выяснилось, что пристройка использовалась как санузел и котельная. Дом для дальнейшего проживания пригоден.
Проводится проверка, обстоятельства происшествия и причина взрыва устанавливаются.-0-
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