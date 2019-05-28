Пристройка к дому взорвалась в Лепеле

28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Лепеле на территории частного дома прогремел взрыв, пострадало два человека, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о взрыве по ул. 1-я Сенная поступила в службу спасения 27 мая в 13.20. Спасатели установили, что произошло обрушение стен и кровли блочной пристройки к дому. До прибытия подразделений МЧС 72-летний хозяин дома и его супруга с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы.

В результате взрыва в пристройке разрушены три стены, потолочное перекрытие, в помещении кухни повреждены потолочное перекрытие и имущество. Позже выяснилось, что пристройка использовалась как санузел и котельная. Дом для дальнейшего проживания пригоден.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия и причина взрыва устанавливаются.-0-

Фото МЧС