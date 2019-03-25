Продавец бытовой химии в Минске незаконно торговал табаком

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 кг табака изъяли в минском торговом центре, на товар не было документов. Об этом БЕЛТА сообщили в Первомайском РУВД Минска.

Факт незаконного хранения и реализации курительного табака в одном из ТЦ выявили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. "На товар не было документов, подтверждающих легальность его приобретения. Также табак не был маркирован в установленном порядке белорусскими акцизными марками", - рассказали в милиции. Оперативники изъяли 26 блоков - это более 5 кг.

Данная продукция незаконно продавалась в торговом павильоне с бытовой химией. Общая стоимость изъятого - более Br1,8 тыс. В отношении 23-летнего продавца составлен административный протокол.-0-