Продавец-консультант салона связи в Жлобине присвоила два мобильника и деньги

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9 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине продавец-консультант присвоила телефоны и деньги салона связи, сообщили БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.
В салоне пропали два мобильных телефона известных китайских брендов последних моделей. Также были выявлены нестыковки в деньгах.
Оперативники ОБЭП Жлобинского РОВД установили: к пропаже имущества причастна 32-летняя сотрудница салона. В общей сложности сотовой компании был причинен ущерб на более чем Br2,4 тыс.
Следователи дали правовую оценку действиям жительницы Жлобина. Возбуждено уголовное дело по факту присвоения либо растраты имущества лицом, которому оно вверено. Продавец частично возместила ущерб.-0-