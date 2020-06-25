Продавца психотропа из Гродно приговорили к 16 годам колонии

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, в том числе повлекшем по неосторожности смерть человека после употребления особо опасного психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

В совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.328, ч.5 ст.328 УК, виновным признан житель Гродно 1995 года рождения. Мужчину задержали с поличным. До задержания он успел часть наркотика употребить.

Выяснилось, что в феврале этого года он приобрел через интернет около 0,5 г альфа-PVP. В одной из деревень он разделил наркотик на три части. Одну употребил сам, другую сбыл неизвестному. Третью долю он предложил знакомому, который по совету продавца вдохнул наркотик через нос. Необратимое токсическое воздействие психотропа на центральную нервную систему и внутренние органы привело к смерти мужчины.

Обвиняемый приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-