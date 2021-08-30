30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство по уголовному делу в отношении директора и проектного менеджера ООО "Пандадок" прекращено, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Генпрокуратуры.

"Генеральная прокуратура на основании ч.2 ст.30 Уголовно-процессуального кодекса и ст.88-1 Уголовного кодекса Беларуси прекратила производство по уголовному делу в отношении Дмитрия Рабцевича и Виктора Кувшинова, которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере", - сообщили в надзорном ведомстве.

Поясняется, что Дмитрий Рабцевич, будучи директором ООО "Пандадок", и Виктор Кувшинов, занимавший должность проектного менеджера, действуя совместно с неустановленными лицами, обеспечили изготовление и представление в территориальную инспекцию МНС необоснованного заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров (работ, услуг). В этом заявлении были ложные сведения о сделках общества по реализации ТМЦ. Налоговый орган удовлетворил заявление - более Br38 тыс. были возвращены на расчетный счет предприятия, после чего обвиняемые завладели ими и распорядились по своему усмотрению.

Во время предварительного следствия обвиняемые признали свою вину полностью и дали показания об обстоятельствах преступления. Возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше Br77 тыс.-0-