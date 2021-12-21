Прокуратура Бобруйска выявила нарушения в охране труда на стройплощадках

21 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бобруйска выявила ряд нарушений в сфере охраны труда и безопасности на строительных площадках города. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"В рамках надзорных мероприятий прокуратура Бобруйска с июля по октябрь провела обследование строительных объектов на центральных улицах и в иных общественных местах. Цель - обеспечить безопасные условия труда для работников. Был установлен ряд нарушений правил по охране труда при выполнении строительных работ", - отметили в службе информации.

Среди характерных нарушений - отсутствие у работников на строительной площадке защитной каски, необозначение опасных зон при организации площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, а также проходов для работающих и других лиц, в пределах которых постоянно действуют опасные производственные факторы, отсутствие на входах в строящееся здание козырьков с вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания, отсутствие ограждений в местах прохода людей в пределах опасных зон и внешних ограждений строительных площадок во избежание доступа туда посторонних лиц, а также неоснащение отдельных строительных машин во время работы знаками безопасности и (или) предупредительными надписями с обозначением их рабочей зоны и границы.

"Обнаруженные недостатки и упущения по линии охраны труда создавали угрозу для жизни и здоровья работников строительных организаций, а также посторонних лиц ", - подчеркнули в прокуратуре.

По указанным фактам прокуратура Бобруйска внесла представления руководителям ООО "СУ-3 Белстрой", ОДО "БобруйскСтройСтиль", ОАО "Бобруйскэнергомонтаж", ОАО "БобруйскГазСтрой", ОАО "Бобруйский завод крупнопанельного домостроения". После их рассмотрения 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Копии актов надзора направлены в Бобруйский горисполком для сведения и контроля за реальным устранением недостатков в работе строительных организаций. К административной ответственности привлечены 8 должностных лиц в виде штрафа за несоблюдение требований по охране труда.-0-