Прокуратура Бреста предъявила иск о ликвидации "Польской школы"

18 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста направила в экономический суд области исковое заявление о ликвидации ООО "Польская школа" в связи с грубым нарушением законодательства, повлекшим причинение ущерба государственным и общественным интересам. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, 10 марта прокуратура возбудила уголовное дело (ч.3 ст.130 УК) по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также умышленных действий по реабилитации нацизма.

"28 февраля состоялось несанкционированное массовое мероприятие. Под видом оказания информационных и культурно-образовательных услуг с участием не менее 20 несовершеннолетних учащихся и молодых брестчан прославлялись военные преступники, включая Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый. Кроме того, прокуратура установила, что на базе учреждения были организованы курсы по изучению польского языка для соискателей карты поляка, а также харцерские дружины, основная деятельность которых строилась на обесценивании исторической памяти белорусского народа", - говорится в сообщении прокуратуры.-0-