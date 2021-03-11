По делу о героизации военных преступников задержали соучредителя "Польской школы" в Бресте

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. По уголовному делу о героизации военных преступников задержан 43-летний брестчанин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника управления Следственного комитета по Брестской области Сергея Страпко.

Следственное управление областного УСК приняло к производству уголовное дело по ч.3 ст.130 УК. Его возбудил прокурор Бреста по факту совершения 28 февраля группой лиц умышленных действий, направленных на реабилитацию нацизма и разжигание национальной розни. По подозрению в совершении преступления задержан один из соучредителей ООО "Польская школа". Мужчина находится в ИВС.

"Следователи во взаимодействии с сотрудниками шестого управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации и по местам жительства ее работников. Изъята офисная техника, уставная документация и другие материалы, в том числе плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и милиционеры проводят неотложные следственные действия", - сказал Сергей Страпко.-0-