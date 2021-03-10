10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

"Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч.3 ст.130 УК", - отметили в прокуратуре.

Во время доследственной проверки установлено, что 28 февраля в помещении, арендуемом КОУ "Брестский форум польских локальных инициатив" и ООО "Польская школа", с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие. "Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый", - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено для организации расследования в управление Следственного комитета по Брестской области.

Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в облисполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги.-0-