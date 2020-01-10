Прокуратура Брестской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства на убыточных предприятиях

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе неплатежеспособных организаций региона, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

По мнению прокуроров, в значительной степени нарушениям способствовал формальный подход к работе по предупреждению коррупционных проявлений, в том числе со стороны комиссий по противодействию коррупции. Прежде всего недостатки касаются сферы закупок товаров. В частности, речь идет о не соблюдении сроков для подготовки и представления участниками закупок их предложений. Информация о порядке процедуры на официальном сайте не размещалась вовсе либо размещалась несвоевременно. Участники конкурентных процедур не извещались о результатах. В отдельных случаях победители тендеров определялись единолично.

Выявлены пробелы в кадровой политике. Так, директор убыточного предприятия необоснованно начислял себе премиальные выплаты без согласования с наблюдательным советом коммерческой организации. Таким образом руководитель похитил около Br4 тыс. Исполнительный директор другого ОАО, злоупотребляя служебными полномочиями, похитил покрышки для тракторов. Приговоры в отношении уже бывших руководителей вступили в законную силу.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в Брестский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения. Исполнение акта надзора взято на контроль.-0-