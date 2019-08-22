Прокуратура Гомельской области помогла восстановиться на работе двум горничным

22 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области помогла защитить трудовые права двух горничных в Рогачевском районе, проработавших у нанимателя более 20 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генпрокуратуры Беларуси.

Две женщины устроились на работу горничными в санаторий Рогачевского района в 1996 и 1998 годах. В октябре 2018 года администрация учреждения уведомила горничный персонал об изменении условий труда: вводился двухсменный режим работы. До 24 октября сотрудники должны были принять решение: согласиться с нововведением и продолжить работу либо нет.

"Когда горничные принесли письменное согласие в отдел кадров, у них отказались его принимать. Более того, со следующего дня - 25 октября 2018 года - их уволили за отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда", - сообщили в прокуратуре.

За защитой трудовых прав женщины обратились в суд Рогачевского района. Во время разбирательства были допрошены свидетели, не заинтересованные в исходе дела. "Несмотря на отсутствие очевидцев беседы каждой из горничной со специалистом отдела кадров, свидетели дали последовательные показания, которые согласовывались с позицией истцов", - пояснили в прокуратуре. Районный суд отказал в удовлетворении исковых требований о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и материальной компенсации морального вреда. Также это решение оставила без изменений судебная коллегия по гражданским делам Гомельского областного суда.

После изучения материалов гражданского дела прокурор Гомельской области Виктор Морозов принес протест на судебные решения в президиум облсуда. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Женщины были восстановлены на работе, в их пользу взысканы средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.

Также прокуратура Рогачевского района готовит иск о возмещении ущерба, причиненного санаторию, к его должностным лицам, виновным в незаконном увольнении сотрудниц. Сумма иска - более Br7 тыс.-0-