Прокуратура Минска направила в суд уголовное дело об убийстве 2000 года

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего минчанина, которому инкриминировано убийство, сопряженное с разбоем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Согласно материалам дела обвиняемый вечером 19 октября 2000 года под предлогом позвонить проник в квартиру соседки по улице Романовская Слобода в Минске, где не менее пяти раз ударил ее по голове, в том числе топором.

После наступления смерти потерпевшей обвиняемый похитил принадлежавшие женщине драгоценности, деньги и продукты питания.

Изучив материалы дела, в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступлений.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Минску.

Избранную в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-