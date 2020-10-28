Прокуратура направила в суд дело о надругательстве над госфлагом в Жлобине

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Жлобинского района направила в суд уголовное дело по обвинению 27-летнего местного жителя в надругательстве над государственным флагом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

Установлено, что, будучи нетрезвым, жлобинчанин вблизи Дворца культуры металлургов в райцентре поднялся на флагшток и сорвал государственный флаг. Мужчина попытался поджечь его, но не смог этого сделать из-за особенностей ткани. Тогда обвиняемый разорвал полотнище и выбросил флаг в водоем неподалеку.

Действия мужчины были квалифицированы по ст.370 УК (надругательство над государственными символами). Свою вину он признал полностью и возместил ущерб.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.-0-