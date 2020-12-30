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30 декабря 2020, 12:21

Прокуратура Новогрудского района поддержала гособвинение по делу о публичном оскорблении Президента

Фото из архива
Фото из архива

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Новогрудского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местных жителей, которым инкриминированы преступления против общественной безопасности и порядка управления. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что с июня по 9 августа 2020 года в городском поселке Кореличи, городе Новогрудке, Дятловском и Лидском районах первый обвиняемый провел несколько встреч, в том числе совместно со вторым обвиняемым, с иными лицами, чтобы подобрать и подготовить участников незаконных массовых мероприятий. На встречах он сообщал о запланированых на 10 августа акциях: по повреждению и уничтожению имущества, включая поджог зданий и служебных транспортных средств ОВД Новогрудского и Кореличского райисполкомов; сопротивлению представителям власти с использованием коктейлей Молотова и бензопил; блокировке спиленными деревьями автодороги Кореличи - Новогрудок.

Довести умысел до конца он не смог, поскольку правоохранительные органы 7 августа пресекли его противоправную деятельность. Он же 14 августа в интернете, в одном из Viber-чатов разместил сообщения с унизительными высказываниями в адрес Президента Беларуси и негативной оценкой его личности.

Второй обвиняемый на встрече, касающейся организации массовых беспорядков, сообщил о возможности использовать отрезки арматуры и телескопические дубинки как орудия для сопротивления представителям власти и применения к ним насилия. Предложил приобрести дубинки, продемонстрировал, как с ними обращаться, рассказал о гражданах, которые готовы оказать материальную поддержку, провоцировать массовые беспорядки и участвовать в них.

С учетом позиции и представленных гособвинителем доказательств суд Новогрудского района признал мужчин виновными в инкриминированных им преступлениях.

На основании ч.1 ст.13 и ч.1 ст.293 УК первому обвиняемому назначено наказание в виде 6,5 года лишения свободы, на основании ч.1 ст.368 УК - 1 год лишения свободы. В соответствии с ч.3 ст.72 УК ему по совокупности преступлений окончательно определено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Второму обвиняемому назначено наказание по ч.3 ст.293 УК в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

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