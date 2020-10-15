Прокуратура потребовала повысить безопасность судоходства в Брестской области

15 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства на Пинском участке внутреннего водного пути, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.

Во время проверок в навигационный период прокурорские работники установили факты несоблюдения правил плавания и перевозки пассажиров и багажа на объектах водного транспорта. В частности, выявлены случаи, когда суда находились в негодном техническом состоянии или не прошли освидетельствование на допуск к эксплуатации. Не всегда имелись договоры страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Случалось, что маломерные суда использовали для плавания на судовом ходу учащиеся и работники спортивных школ, что создавало угрозу их жизни и здоровью.

Основными нарушителями законодательства были предприятия и работники внутреннего водного транспорта, владельцы и эксплуатанты маломерных судов и баз для их стоянок.

По результатам проверок руководителям предприятий и индивидуальным предпринимателям из Бреста и Пинска внесено 9 актов надзора. По требованию прокуроров 4 работника предприятия и 2 предпринимателя привлечены к административной ответственности, в том числе за несоблюдение правил перевозки пассажиров по экскурсионно-прогулочным маршрутам.

Для повышения безопасности судоходства транспортная прокуратура инициировала рассмотрение вопроса об определении порядка пользования поверхностными водными объектами для плавания на маломерных судах в областном и городских исполнительных комитетах.-0-