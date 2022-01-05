Прокуратура Шарковщинского района помогла аннулировать кредиты пенсионеров, оформленные мошенницей

5 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Шарковщинского района потерпевшим по уголовному делу возвращены деньги, которые им пришлось выплачивать по кредитам после действий мошенницы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Местная 20-летняя жительница под предлогом оформления материальной помощи своим знакомым получила их паспортные данные, номера и сроки действия банковской карточки. Далее от имени и без согласия потерпевших она оформила на них 8 онлайн-кредитов в сумме около Br30 тыс., а также пыталась оформить такие кредиты на Br100 тыс. Деньги девушка получала для себя.

Потерпевшими по делу признаны пенсионеры. "Поскольку банки изначально не были осведомлены о фактах противоправного заключения сделок, они удерживали подлежавшие взысканию суммы с заработной платы или пенсий потерпевших. В целях защиты имущественных прав потерпевших прокуратура Шарковщинского района направила в адрес руководства банков информационные письма с требованием применить последствия недействительности сделок. По результатам рассмотрения писем банковские учреждения приняли решения об аннулировании кредитной истории потерпевших и прекращении выплат. Потерпевшим возвращены необоснованно удержанные средства в размере около Br2 тыс.", - добавили в прокуратуре области.

Обвиняемую суд Шарковщинского района приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Она также выплатит штраф в размере 100 базовых величин (1 БВ - Br32).-0-