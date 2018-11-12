Прокуратура способствовала возврату предприятиям Брестской области Br1 млн валютной выручки

12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области выявила упущения со стороны предприятий и местных органов власти по сокращению просроченной внешней дебиторской задолженности. Такая информация размещена на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.
"Не всегда на высоком уровне проводилась преддоговорная работа, в ряде случаев не регламентирована деятельность служб предприятий в части выбора и проверки надежности контрагентов по внешнеторговым сделкам. Также отмечается пассивность при реализации исполнительных документов о взыскании задолженности", - отметили в Генпрокуратуре. Подобные недостатки выявлены в работе ОАО "Строительный трест №25", "Малоритский консервноовощесушильный комбинат", "Белоозерский энергомеханический завод", "Берестейский пекарь", птицефабрика "Дружба".
Кроме того, прокуратура Брестской области в отношении руководителя одной из сельхозорганизаций региона возбудила уголовное дело по ст.428 УК (служебная халатность). Из-за ненадлежащей проработки вопроса выбора поставщика и предварительной оплаты продукции, которую российский контрагент фактически не поставил, белорусскому предприятию причинен ущерб на Br43 тыс.
Всего январе-сентябре текущего года органы прокуратуры в сфере надзора за сокращением внешней просроченной дебиторской задолженности внесли 13 актов реагирования, инициировали привлечение к ответственности 35 физических и юридических лиц, возбудили уголовное дело, предъявили в экономический суд три иска на сумму Br3,78 млн.
Для активизации работы заинтересованных органов и организаций прокуратура направила обобщенную информационную записку в Брестский облисполком. Принятые прокурорами меры способствовали реальному возврату предприятиям области Br1 млн валютной выручки.-0-
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