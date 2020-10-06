Прокуратура в Барановичах заступилась за проштрафившуюся мать-одиночку

6 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайпрокуратура защитила имущественные права женщины, которая одна воспитывает малолетнего ребенка, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

В межрайонную прокуратуру обратилась за помощью жительница города. По словам заявительницы, у нее незаконно удержали деньги из пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Было установлено, что Барановичское райпо на основании исполнительного листа о взыскании причиненного ему имущественного вреда направило в ОАО "Белагропромбанк" платежное требование о взыскании с женщины более Br3 тыс. Банк списал со счета своей клиентки эту сумму и перечислил ее взыскателю.

Поскольку пособие было не доходом женщины, а средствами на содержание ее ребенка, прокуратура внесла райпо предписание о незамедлительном отзыве платежного требования и возврате необоснованно взысканных денег.

"Требования исполнительного документа о возмещении имущественного вреда юридическому лицу не отнесены к основаниям для обращения взыскания на пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет", - пояснили в прокуратуре.

Предписание прокуратуры исполнено - платежное требование отозвано, деньги возвращены заявительнице.-0-