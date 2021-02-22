Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело о незаконной добыче лося

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Россонского района 1957 года рождения, которому инкриминирована незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Согласно материалам дела, ранее судимый за незаконную охоту в 2019 году житель Россонского района на путь исправления не встал. И в период с 10 октября по 23 ноября 2020 года на территории Соколищанского лесничества ГЛХУ "Россонский лесхоз" путем установки петли, что запрещено, добыл из корыстных побуждений одну самку лося, не имея государственного удостоверения на право охоты и разрешения на добычу названного нормируемого вида охотничьего животного и охотничьей путевки к нему.

Причиненный окружающей среде ущерб составил 900 базовых величин.

В продолжение преступного умысла мужчина ножом частично разделал тушу самки лося, после чего в полимерном пакете перенес голову и части передних конечностей с места разделки к ручью, где поместил их в воду для хранения. Вскоре обвиняемого задержали сотрудники ГЛХУ "Россонский лесхоз".

После изучения материалов дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с правовой квалификацией содеянного по ч.4 ст.282 Уголовного кодекса.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Избранную к жителю Россонского района меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.-0-