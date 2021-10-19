Прокуратура Витебской области ограничила доступ к сайту "Вольнае Глыбокае"

19 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области в рамках надзорной деятельности выявила нарушения требований закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации" в деятельности интернет-сайта "Вольнае Глыбокае". Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В ряде размещенных на указанном ресурсе публикаций имелись фотографии и видео с сайтов, информационную продукцию которых суды ранее признали экстремистскими материалами. В отдельных статьях деятельность государственных органов представлялась как незаконная, оправдывались и героизировались лица, совершившие правонарушения и преступления. В публикациях негативно характеризовалась общественно-политическая ситуация в стране после завершения избирательной кампании, дискредитировалась работа правоохранительной системы страны.
Согласно закону "О противодействии экстремизму" распространение, публичная демонстрация экстремистских материалов, их изготовление, издание, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются. В СМИ, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси или запрещено настоящим законом, иными законодательными актами.
По фактам выявленных нарушений законодательства прокурор Витебской области вынес постановление об ограничении доступа к интернет-сайту "Вольнае Глыбокае", которое направлено для исполнения в Государственную инспекцию по электросвязи Министерства связи и информации.-0-