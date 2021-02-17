17 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Вороновского района направила в суд дело о надругательстве над госсимволикой. В совершении преступления обвиняются 30-летний лидчанин и 36-летний житель Гродно, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Мужчинам инкриминировано надругательство над государственным флагом Беларуси. Все произошло 19 января на крыльце сельского клуба в деревне Курчевцы Вороновского района.

Один из обвиняемых с помощью приятеля дотянулся до флагштока, согнул его, а после сорвал и бросил на землю флаг.

Выяснилось, что житель Гродно ранее уже был неоднократно судим за мошенничество, кражи, грабежи и разбои. А в сентябре 2020 года суд Октябрьского района Гродно вынес в отношении него обвинительный приговор за хулиганство.

В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.-0-