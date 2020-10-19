Прокуратура возбудила уголовное дело о надругательстве над госсимволами в Минске

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска возбудила уголовное дело по факту надругательства над государственными символами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры столицы.

Неустановленный человек в ночь на 21 августа умышленно сорвал Государственный флаг Беларуси с флагштока на здании столичной центральной поликлиники №25 по ул.Рафиева, 60, в Минске. Затем неизвестный его сжег. "Вскоре результат такого неуважительного отношения к одному из символов Беларуси был продемонстрирован окружающим гражданам", - отметили в прокуратуре.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в Московский (Минска) районный отдел Следственного комитета.

Прокуратура обращает внимание, что государственные флаг, герб и гимн Беларуси - символы страны как суверенного государства. Надругательство над ними, например, срывание герба и флага, их повреждение и уничтожение, нанесение на них оскорбительных надписей влечет уголовную ответственность.-0-