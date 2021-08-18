18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения в детских оздоровительных лагерях Минской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры области.





Органы прокуратуры проверяли оздоровительные лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием детей. Оценили организацию досуговой занятости в учреждениях дополнительного образования и клубных формированиях.





В частности, выявлены факты ненадлежащих организации питания, уборки территории и состояния сантехнического оборудования, несоблюдения норм безопасности при нахождении детей на открытом воздухе. Зафиксированы нарушения правил безопасности при эксплуатации игрового оборудования на детских площадках.





Например, в лагере с круглосуточным пребыванием детей в Воложинском районе на момент проверки многие воспитанники находились на открытом воздухе без головных уборов. В спортивно-оздоровительном лагере в Борисовском районе не соблюдали питьевой режим детей. Недостатки в организации питания прокуроры установили в оздоровительных лагерях Березинского, Минского, Борисовского, Логойского, Молодечненского и Солигорского районов.





В лагерях труда и отдыха Дзержинского и Минского районов допускали нарушения трудовых прав воспитанников.





В отдельных учреждениях не выполняли в полном объеме санитарные нормы и правила, требования пожарной безопасности.





По результатам проверок прокуроры внесли в районные исполкомы и руководителям детских оздоровительных учреждений 9 представлений и 9 предписаний. Прокуратура Минской области направила представление в Минский облисполком с требованием об исправлении ситуации.





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После рассмотрения актов надзора нарушения устранены, 18 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к шести приняты меры материального воздействия.-0-