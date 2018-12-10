Прокурор запросил 7 лет для водителя, сбившего маму с ребенком на переходе в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный обвинитель запросил для водителя, сбившего маму с ребенком на пешеходном переходе в Минске, 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает БЕЛТА.

Судебные прения проходили сегодня в суде Фрунзенского района Минска. Прокурор считает необходимым также назначить мужчине наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок пять лет.

Нетрезвый 74-летний водитель Geely LС-cross 31 мая около 19.00 на перекрестке улиц Матусевича и Петра Глебки в Минске сбил 24-летнюю женщину и ее двухлетнего сына. Мать с ребенком пересекали дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. В результате ДТП они получили множественные тяжелые травмы и были госпитализированы. Как выяснилось, пенсионер был лишен права управления за езду в пьяном виде и совершение дорожно-транспортных происшествий. В момент ДТП мужчина двигался со скоростью более 70 км/ч при ограничении на данном участке в 60 км/ч. У перехода он не снизил скорость.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.380 УК (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях использования такого документа самим исполнителем) и ч.1 ст.400 УК (заведомо ложный донос).

Ранее он привлекался к уголовной ответственности.-0-