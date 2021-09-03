Пропавшего под Лидой пенсионера нашли в другом районе в 42 км от дома

3 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего под Лидой пенсионера нашли в другом районе в более чем 40 километрах от дома. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В милицию обратилась жительница деревни Доржи Лидского района. Женщина рассказала, что ее 75-летний брат 1 сентября ушел из дому и не вернулся. Милиция приступила к поиску мужчины.

"Правоохранители установили, что мужчина сообщал о своих намерениях отправиться в свою квартиру в Лиду или поехать в этот же город к врачу", - рассказали в милиции.

Сегодня мужчину нашли у деревни Бастуны Вороновского района. Пенсионер пояснил, что действительно пошел в Лиду, но перепутал дороги. В итоге он ушел на 42 км от дома.

Мужчину вернули домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает.-0-