25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавший в Браславе мужчина найден мертвым. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Поиски 29-летнего жителя райцентра начались после того, как он уехал в Россию на своем микроавтобусе и перестал выходить на связь. Его сожительница рассказала, что с банковского счета пропавшего начали списываться деньги за оплату топлива и различных товаров.
К поискам подключились сыщики областного УВД, которые выяснили, что к исчезновению причастен 32-летний житель райцентра. С ним пропавший без вести должен был отправиться в поездку.
Подозреваемого задержали. Он рассказал, что убил товарища, завладел его авто и банковскими картами, а тело закопал возле заброшенного дома в Браславском районе.
Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого и возбудили уголовное дело по факту убийства. Фигурант находится в ИВС.-0-