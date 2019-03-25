Пропавший в Бресте подросток найден

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте найден пропавший 14-летний подросток. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Мальчик 24 марта гулял на улице недалеко от дома, потом ушел в неизвестном направлении. Около суток о его нахождении не было ничего известно. "Сегодня около 14.30 по приметам школьника опознал один из пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в сторону парка. Сотрудники милиции его передали родителям. По словам подростка, ночью он гулял по городу, сегодня катался в общественном транспорте", - рассказал Сергей Дученко.
Это не первый раз, когда мальчик уходит из дома. Правоохранители проведут с ним и его родителями профилактическую беседу.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3904 BYN
|2.388 BYN
|2.394 BYN
|USD
|2.1141 BYN
|2.113 BYN
|2.116 BYN
|RUB
|3.2817 BYN
|3.28 BYN
|3.288 BYN